عام / بلدية الوجه تكثف جولاتها على محلات الحلاقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
الجمعة 1441/11/5 هـ الموافق 2020/06/26 م واس
الوجه 05 ذو القعدة 1441هـ الموافق 26 يونيو 2020م واس
كثفت بلدية محافظة الوجه جولاتها على محال الحلاقة ومراكز التجميل النسائية للتأكد من توفر السلامة الوقائية والتزامهم بالتعليمات .
وأسفرت الجولة خلال الأسبوع الماضي -التي شملت 116 محلا للحلاقة ومركزا للتجميل النسائي- إنذار 3 من المحلات التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا .
وأوضح مدير الخدمات العامة بالبلدية عبدالله بن محمد الكعابنة أن الجولات مستمرة على محالّ الحلاقة والتجميل، والمراكز الرياضية ، مهيبا بالجميع التقيد بالتعليمات والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة .
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16:28ت م
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