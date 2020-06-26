الوجه 05 ذو القعدة 1441هـ الموافق 26 يونيو 2020م واسكثفت بلدية محافظة الوجه جولاتها على محال الحلاقة ومراكز التجميل النسائية للتأكد من توفر السلامة الوقائية والتزامهم بالتعليمات .وأسفرت الجولة خلال الأسبوع الماضي -التي شملت 116 محلا للحلاقة ومركزا للتجميل النسائي- إنذار 3 من المحلات التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا .وأوضح مدير الخدمات العامة بالبلدية عبدالله بن محمد الكعابنة أن الجولات مستمرة على محالّ الحلاقة والتجميل، والمراكز الرياضية ، مهيبا بالجميع التقيد بالتعليمات والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة .// انتهى //16:28ت م0081