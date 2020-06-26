الخرطوم 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واستسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت تتعلق بملف السلام الشامل فى السودان.جاء ذلك لدى استقباله بالخرطوم اليوم رئيس فريق الوساطة مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك.وأوضح توت في تصريحات صحفية أن مفاوضات السلام قد شارفت على النهاية وأن التوقيع على اتفاقية السلام الشامل أصبح حقيقية، مؤكدا حرص الرئيس سلفاكير على المضي قدما في تحقيق الأمن والاستقرار والسير بخطوات جادة نحو التنمية في السودان.// انتهى //16:32ت م0082