عمّان 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسوافق البنك الدولي اليوم على مشروع تمويل مشترك مع وزارة التنمية الدولية البريطانية بقيمة 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.وبحسب بيان صحفي أردني سيقدّم المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد دعماً نقدياً على مدى 6 أشهر إلى 190 ألف أسرة محرومة لا تستفيد حالياً من دعم صندوق المعونة الأردني، ودعماً نقدياً لتغطية 55 ألف أسرة فقيرة عام 2020 ، و85 ألف أسرة عام 2021.// انتهى//16:32ت م0084