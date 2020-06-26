الخرطوم 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي يزور الخرطوم حاليا.وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني عمر مانيس في تصريحات صحفية: إن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تناول سبل التعاون في منطقة الحدود بين البلدين.// انتهى //16:33ت م0085