سياسي / رئيس مجلس الوزراء السوداني يلتقي بالرئيس الإريتري
الجمعة 1441/11/5 هـ الموافق 2020/06/26 م واس
الخرطوم 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس
التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي يزور الخرطوم حاليا.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني عمر مانيس في تصريحات صحفية: إن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تناول سبل التعاون في منطقة الحدود بين البلدين.
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16:33ت م
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