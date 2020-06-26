الرياض 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واستواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض إقامة نقاط فرز وفحص أوليه لأكثر من 33 جامعا داخل مدنية الرياض وخارجها وذلك لفرز المصلين لصلاة الجمعة اليوم الموافق الخامس من شهر ذو القعدة.ونفذ هذه المبادرة أكثر من 100 متطوع تحت مظلة الهيئة، حيث تم توزيع متطوعين للجوامع خارج مدنية الرياض الذي يبلغ عددها 24جامعا ما بين 2- 4 متطوعين لكل جامع، فيما تم توزيع 3-5 متطوعين للجوامع داخل مدنية الرياض الذي يبلغ عددها تسعة جوامع، ويقوم المتطوعين بفرز المصلين قبل دخول المستجد والتأكد من درجات حرارتهم ولبس الكمامات وتعقيم الأيدي، حيث تعد هذه المبادرة للتأكيد على دور الهيئة المجتمعي من خلال فريق التطوع والمتطوعين التابعين لها وتحت مظلتها.وقد تمت تغطية الجوامع الأكبر التي تستوعب عدد مصلين أكثر في مدنية الرياض، وهي جامع الملك خالد وجامع الملك فهد والراجحي بحي شبرا وحي الندى والبواردي وسليمان الراجحي وطرفه بنت حمد بطويق والريس بالعريجاء والعطير ، فيما تمت تغطية أغلب محافظات منطقة الرياض في هذه المبادرة، ومن ضمنها محافظة ثادق ورماح والدوادمي والمجمعة والأفلاج والأرطاوية والزلفي والغاط وحريملاء والعيينة، إضافة للقرى والمدن التابعة لهذه المحافظات.// انتهى //16:34ت م0086