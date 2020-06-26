عام / الجهات الأمنية بالقصيم تضاعف جهودها لتطبيق الاحترازات ‏الوقائية في المنطقة

الجمعة 1441/11/5 هـ الموافق 2020/06/26 م واس
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بريدة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس
رصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" ، اليوم جهود الأجهزة الأمنية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم، بتوعية المصلين داخل وخارج الجوامع والمساجد المعدة لصلاة الجمعة، بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية وذلك بتطبيق الاحترازات ‏اللازمة ‏للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وتعمل الجهات الأمنية على إلزام المصلين بلبس الكمام والحضور بالسجاد الخاص لكل مصلي، ‏والالتزام بالتباعد الجسدي، داخل المسجد واتباع المسافة المطلوبة ‏حسب التعليمات الموجودة في كل مسجد، حيث يهدف ذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتنسيق مع أئمة المساجد لاعتماد البرتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من التزام المصلين بالتعليمات الصحية.
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16:48ت م
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