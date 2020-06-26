بريدة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" ، اليوم جهود الأجهزة الأمنية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم، بتوعية المصلين داخل وخارج الجوامع والمساجد المعدة لصلاة الجمعة، بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية وذلك بتطبيق الاحترازات ‏اللازمة ‏للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وتعمل الجهات الأمنية على إلزام المصلين بلبس الكمام والحضور بالسجاد الخاص لكل مصلي، ‏والالتزام بالتباعد الجسدي، داخل المسجد واتباع المسافة المطلوبة ‏حسب التعليمات الموجودة في كل مسجد، حيث يهدف ذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتنسيق مع أئمة المساجد لاعتماد البرتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من التزام المصلين بالتعليمات الصحية.// انتهى //16:48ت م0087