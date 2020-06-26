السيح 05 ذو القعدة 1441هـ الموافق 26 يونيو 2020م واسأعلنت الكلية التقنية بالخرج بدء القبول في برنامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الأول للعام 1441- 1442هـ في تخصصات الإدارة المكتبة ، والمحاسبة ، وتقنية الدعم الفني ، وتقنية الشبكات ، وتقنية القوى الكهربائية ، وتقنية آلات ومعدات ، وتقنية ميكانيكا السيارات ، وتقنية إلكترونيات صناعية وتحكم.ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء الموافق 17 / 11 / 1441 ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.ودعت الكلية المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على البوابة الإلكترونية للقبول وتحري الدقة في إدخال البيانات ، فيما سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح.// انتهى //17:08ت م0088