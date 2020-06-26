عام / بدء القبول في برنامج الدبلوم المسائي بتقنية الخرج
الجمعة 1441/11/5 هـ الموافق 2020/06/26 م واس
السيح 05 ذو القعدة 1441هـ الموافق 26 يونيو 2020م واس
أعلنت الكلية التقنية بالخرج بدء القبول في برنامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الأول للعام 1441- 1442هـ في تخصصات الإدارة المكتبة ، والمحاسبة ، وتقنية الدعم الفني ، وتقنية الشبكات ، وتقنية القوى الكهربائية ، وتقنية آلات ومعدات ، وتقنية ميكانيكا السيارات ، وتقنية إلكترونيات صناعية وتحكم.
ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء الموافق 17 / 11 / 1441 ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.
ودعت الكلية المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على البوابة الإلكترونية للقبول وتحري الدقة في إدخال البيانات ، فيما سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح.
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17:08ت م
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