بغداد 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم عن قيام جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ عملية أمنية في بغداد أمس الخميس, تكللت بإلقاء القبض على أربعة عشر متهماً يمثلون مجموعة مسؤولة عن إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.وأوضحت القيادة أن القوة الأمنية وضعت يدها خلال العملية على أدلة جرمية تمثلت بقاعدتين لإطلاق الصواريخ.وبينت أنه تم تشكيل لجنة تحقيقية خاصة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الأجهزة الأمنية للتحقيق مع المتهمين الذين أودعوا لدى جهة أمنية مختصة للتحفظ عليهم إلى حين إكمال التحقيق والبت بموضوعهم من قبل القضاء.// انتهى //17:18ت م0090