صامطة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسواصل فريق الدغارير التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة صامطة اليوم ، مشاركاته في دعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع وتنظيم المصلين، وفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات، بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.وأوضح قائد فريق الدغارير التطوعي علي يحيى دغريري أن الفريق قام وبإشراف فني من لجنة التنمية الاجتماعية بمساعدة إدارة المساجد بالمحافظة في أعمال التعقيم والتجهيز والتنظيم والفرز البصري، وتوفير المستلزمات المطلوبة كافة لضمان سلامة المصلين، وتوعية المصلين بأهمية التباعد وعدم الازدحام، لاسيما في صلاة الجمعة في جوامع مساجد المحافظة .// انتهى //18:47ت م0117