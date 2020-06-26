الطائف 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسرصدت "واس" أثناء جولاتها الميدانية اليومية عدداً من المقاهي والكافيهات ، وسجلت التزامها بالتدابير الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة التي صدرت من الجهات المختصة، من خلال ارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين بشكل متكرر للعاملين، وتوفير المطهرات والمعقمات، واستخدام الصحون والأكواب التي تستخدم لمرة واحدة، ووضع أغطية بلاستيكية فوق الطاولة لاستبدالها عند انتهاء مدة جلوس المرتادين.وتؤكد الجهات المختصة على التباعد الاجتماعي إلى متر ونصف أو مترين، ومنع التكدس داخل المقهى، وتقليل عدد الموظفين في مكان إعداد وتحضير الأكل والمشروبات، ومحدودية أعداد الجالسين على الطاولات، ووضع الملصقات الأرضية للتباعد، ووجود مسافات بين الطاولات من متر ونصف إلى مترين، ووقياس درجة الحرارة، وغيرها من الإجراءات.وتستقطب محلات المقاهي المتنوعة شرائح متعددة من الشباب، حيث تعد متنفساً للكثيرين في قضاء أوقاتاً ممتعة بين مساحاتها من خلال ما تقدمه من أنواع القهوة والشاي، والوجبات الغذائية الخفيفة.// انتهى //18:49ت م0118