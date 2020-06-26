الرياض 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأعلن منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى والاتحاد الفرنسي للعبة اليوم عن إلغاء لقاءي يوجين في الولايات المتحدة وباريس بفرنسا بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.وأعلن الاتحاد الفرنسي لألعاب القوى اليوم أن لقاء باريس -الذي أرجئ بدايةً إلى السادس من سبتمبر بعد أن كان مقررا في أبريل- ألغي بالكامل.وجاء في البيان: "نظرا للقيود الصحية التي لا تزال سارية حاليا، وبالنظر إلى عدم اليقين بشأن ظروف التنظيم في سبتمبر، قرر الاتحاد الفرنسي لألعاب القوى في النهاية إلغاء لقاء باريس".وأضاف: "عدم اليقين بشأن وجود رياضيين من جميع أنحاء العالم في رياضة عالمية مثل ألعاب القوى واحدة من المشاكل الكثيرة التي تم تحديدها".أما لقاء يوجين في ولاية أوريغون الأميركية والمعروف باسم "بريفونتاين كلاسيك" الذي كان مقررا في الرابع من أكتوبر فقد ألغي بدوره بسبب القيود الصحية المفروضة من سلطات الولاية.وجاء في بيان منظمي الدوري الماسي: "ولاية أوريغون تمنع كل التجمعات بما فيها الرياضية، أقله حتى نهاية سبتمبر، إلى جانب القيود طويلة المدى المتوقعة على السفر الدولي، تجعل من المستحيل إقامة اللقاء الدولي في الرابع من أكتوبر ".وتستضيف يوجين بطولة العالم في ألعاب القوى التي أرجئت من عام 2021 إلى 2022 على خلفية إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وألغيت حتى الآن ٤ لقاءات في الدوري الماسي 2020، حيث انضم باريس ويوجين إلى لقاءي الرباط (31 مايو) ولندن (٤ يوليو).//انتهى//18:53ت م0121