الرياض 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأعلن الاتحاد الدولي لكرة المضرب اليوم تأجيل نسختي 2020 لمسابقتي كأس ديفيس وكأس الاتحاد إلى عام 2021 وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وكان من المقرر أن تقام كأس ديفيس بمدريد في نوفمبر المقبل، وتم تأجيلها لتقام في 22 نوفمبر عام 2021 في المدينة ذاتها.أما كأس الاتحاد للسيدات التي كانت مقررة في بوادبست في أبريل الماضي فتم تأجيلها لتقام من 13 إلى 18 من أبريل 2021 في العاصمة المجرية أيضاً .//انتهى//18:53ت م0122