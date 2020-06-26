كابل 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان بتوزيع التمور في ولاية كابل.وجرى أمس توزيع 1,172 صندوقا من التمور استفاد منها 7,032 فردا.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 150 طنًا من التمور مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.// انتهى //18:57ت م0125