مأرب 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ البرامج والأنشطة الإنسانية المتنوعة للأيتام وأسرهم في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ونفّذ فريق المركز أمس ضمن مشروع "بذرة أمان" الجلسات الإرشادية والاجتماعية للأيتام وأسرهم في محافظات مأرب والجوف وصنعاء والبيضاء، استفاد منها 50 معيلة، و300 يتيم ويتيمة.واشتملت الجلسات على أهمية تعزيز التكاتف الإنساني، وتلبية احتياجات الأيتام وإدماجهم في المجتمع، وكذلك تقديم النصائح للمعيلات وتأهيلهم للعمل.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن بهدف تحسين ظروفهم المعيشية ورعايتهم في جميع المجالات، ونفذ المركز في هذا الصدد مشروع "مهارتي بيدي" لتحسين سبل العيش لأسر الأيتام للعام 2018م، ومشروع "لست وحدك" لحماية وكفالة أسر الأيتام في اليمن للعام 2019م، و مشروع "بذرة أمان" لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم باليمن للعام 2020م.ويأتي ذلك تجسيدًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.//انتهى//18:58ت م0126