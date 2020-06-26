صامطة 5 ذو القعدة ١٤٤١ الموافق ٢6 يونيو ٢٠٢٠ م واسدشن رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن علي منيف مساء أمس حملة التبرع بالدم لدعم مستشفيات المنطقة التي تنظمها جمعية عطاء الطبية بالمحافظة بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى صامطة العام ممثلا بقسم المختبر وبنك الدم تحت شعار " تبرع بدمك واجعل العالم مكانا أوفر صحة " ، وذلك باستراحة البلدية بالمحافظة .وتهدف الحملة التي تستمر لمدة ستة أيام إلى التعريف بأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني نبيل، وواجب ديني عظيم، وما يمثله من دعم للقائمين على مستشفيات المنطقة فيما يبذلونه من جهود لإنقاذ كثير من الحالات المحتاجة للدم.//انتهى//18:59ت م0127