الدمام 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية ممثلةً ببلدية محافظة بقيق جولاتها الرقابية على محطات الوقود، وذلك ضمن الجولات الدورية على جميع المحطات في نطاق المحافظة وعلى الطرق السريعة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للمعايير الفنية اللازمة .وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس فارس بن محمد آل عريج أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق محطة وقود لوجود مخالفة تتمثل في عدم الالتزام بهوية الشركة المطورة، وإغلاق صراف آلي يتبع لأحد البنـوك المحلية داخل المحطة لوجود مخالفة تشوه بصري وعدم الاهتمام بالشكل الخارجي والنظافة، مؤكداً استمرار البلدية بعمل الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتأكد من الالتزام بالبروتوكولات والاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية.// انتهى//19:00ت م0128