جيزان 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأطلقت جمعية مُعين التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان اليوم مبادرة "حقيبة مصلي" ، وذلك ضمن مبادراتها الاجتماعية بالمنطقة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد بن عبدالعزيز عارضي أن عددًا من الفرق التطوعية التابعة للجمعية شاركت بتوزيع 1000 حقيبة بدعم من أحد المصانع الوطنية -تتكون من سجاد ومعقم وكمام ومنشور توعوي بعدد من اللغات وباركود لقراءة القرآن الكريم- على المصلين اليوم قبل صلاة الجمعة في عدد من المحافظات بالمنطقة والقرى والهجر التابعة لها.وبين أن الفرق المشاركة في المبادرة هي فريق رحماء التطوعي، ويمناكم، والخير التطوعي، ونورة الخير، ومُدرك التوعوي، وفريق وفاق التطوعي، مشيرًا إلى أن الفرق واصلت مهامها في استقبال المصلين وتعقيمهم وتوزيعهم في المساجد من أجل تنفيذ التباعد وكامل الاحترازات الوقائية .// انتهى //19:02ت م0129