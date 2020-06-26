الكويت 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واستلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اتصالا هاتفيا اليوم من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تطرق خلاله إلى قرار إسرائيل بضم أراض فلسطينية، وما يمثله ذلك القرار من انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية وتعطيل لعملية السلام.وأكد الشيخ أحمد ناصر المحمد خلال الاتصال موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ورفضها التام للقرار الإسرائيلي نظرا لما له من تداعيات خطيرة على عملية السلام، مشيرا إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء تلك الانتهاكات.// انتهى //19:05ت م0130