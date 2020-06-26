عمّان 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسجلت الأردن 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1104 إصابات.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم: إن الحالات الجديدة تعود لـ 11 أردنياً من القادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود أحدهم أردني والآخر أجنبي، و5 حالات مخالطين لمصابين، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 32 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 819 حالة.// انتهى //19:12ت م0131