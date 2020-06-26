مكة المكرمة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسحصدت 4 طالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مراكز ذهبية وفضية وبرونزية في أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي على المستوى الوطني للعام الدراسي 1441هـ.وبهذه المناسبة هنأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الطالبات الفائزات وأسرهن ومنسوبات مدارسهن وفرق العمل على الدعم والمتابعة لهن نظير هذا المنجز الوطني على المستوى الوطني في المشروع الوزاري "أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي لعام ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ" وذلك بإشراف إدارة نشاط الطالبات ممثلا في المجال الفني المهني تحت إشراف مديرة الإدارة جميلة القليطي.وحصلت الطالبة العنود بنت ممدوح الكلكتاوي بثانوية البشرى الأهلية على المركز الذهبي في مسار حركة وحياة, كما حصدت الطالبة مجد بنت حسين بن عايض الحذيفي بثانوية بحرة المجاهدين المركز الفضي بمسار حركة وحياة, بينما حازت الطالبة سالي بنت محمد غلام بخش بالابتدائية السادسة والعشرين بعد المئة على المركز البرونزي في مسار أزاهيري, أما في مجال مسار البحث العلمي ففازت الطالبة شيخة بنت سامي بن عبيد العتيبي من الثانوية السابعة والخمسين بالمركز البرونزي.// انتهى //21:04ت م0140