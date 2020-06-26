الرياض 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأطلقت جمعية الثقافة والفنون بالرياض أمس البرنامج الصيفي للأطفال، قدمته طالبات التدريب الميداني من قسم الفنون البصرية في كلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.وأوضح مدير الجمعية عامر الحمود أن الجمعية تعمل على مبدأ التعاون وتعزيز أواصر المشاركة مع الجامعة لتهيئة طالبات التدريب الميداني لسوق العمل، وذلك من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، مشيراً إلى أن البرنامج الصيفي المخصص للأطفال من سن 7 سنوات فما فوق ، يستمر ثلاثة أسابيع ، يقدم خلاله أسبوعيا ست ورش تدريبية عن بعد في مجال الفن التشكيلي والطباعة والنحت والتصميم.// انتهى //21:12ت م0142