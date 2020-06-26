سكاكا 5 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأقام متطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف اليوم نقاط فرز في بعض الجوامع بالمنطقة أثناء دخول المصلين لصلاة الجمعة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي أن المتطوعين قاموا باستقبال المصلين في مداخل عدد من جوامع المنطقة الرئيسية بمدينة سكاكا ومحافظة طبرجل والقيام بعملية الكشف عليهم من خلال فحص درجة الحرارية وتقديم المعقمات وتنظيم توزيعهم داخل الجامع، حرصاً منهم على تطبيق التباعد بينهم.وأشار إلى أن فرع الهيئة حريص جدا على تطبيق الإجراءات الاحترازية في أغلب مدن ومحافظات المنطقة لشمولية الكشف على أكبر عدد من مرتادي الجوامع بالمنطقة وتقديم الخدمات لهم التي تحد من انتشار هذه الجائحة.// انتهى //21:16ت م0143