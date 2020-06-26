مكة المكرمة 05 ذو القعدة 1441هـ الموافق 26 يونيو 2020م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة في حملة (كل متبرع بدمه بطل) بعد التنسيق مع بنك الدم بمكة المكرمة وذلك في إطار التعاون المجتمعي بين فرع الرئاسة العامة للهيئة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن هذه الحملة تزامنت مع اليوم العالمي للتبرع بالدم عادا تبرع منسوبي الهيئة واجبًا شرعيًا وانتماءً وطنيًا، تجاه الوطن والمجتمع، مؤكداً أن مشاركة الفرع تأتي استشعاراً من منسوبيه للمسؤولية الاجتماعية فيما يتعلق بمحاربة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //21:38ت م0145