الرياض 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسنوهت الجمعية العربية الإسلامية في ولاية قرطبة بجمهورية الأرجنتين بالقرار الذي اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في آداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة .وقالت: "إن هذا القرار له دلالات عـديـدة في هذا الوقت الذي لا تزال جائحة كورونا تتفشى في العالم مع عدم وجود لقاح لها، مما يتحتم اتخاذ إجراءات وقائية للمحافظة على الصحة العامة وعلى حياة الناس".وأضافت قائلةً "إن الحج يتـوافد إليه الناس من كل فج عميق وهذا يترتب عليه دخول أعداد كبيرة من الحجاج الذين قد يكونون مصابين بكورونا ولا تبدوا عليهم أعراض المرض وحيث إن درهم وقاية خير من قنطار علاج فمن باب أولى أن يكون تقييـد وحصر الحج لهذا العام علـى القاطنين في المملكـة فقط تجنبا واستباقا لأي مخاطر مستقبلية".// انتهى //21:47ت م0146