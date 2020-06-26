الأحساء 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأنهت إدارة نادي الفتح بمحافظة الأحساء استعداداتها لاستئناف التمارين الرياضية، وفق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة الرياضة، لضمان سلامة اللاعبين والمشاركة في النشاطات الرياضية المختلفة.وأشار رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق، إلى وصول الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الفتح أمس لمحافظة الأحساء بقيادة "يانييك فيريرا" والثنائي "ماكسيم كوفال" و"ميتشيل تي فريدي"، مؤكداً اهتمام النادي بالعمل على تذليل جميع العقبات التي قد تواجه عودتهم، وذلك من خلال توفير طائرة خاصة.وقدم العفالق شكره لوزارة الرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين على اهتمامهم ودعمهم لجهود النادي المعنية بعودة اللاعبين والأجهزة الفنية للفريق الكروي، مؤكدًا أن نادي الفتح أعد ترتيبات موسعة لعودة الجهاز الفني واللاعبين لاستكمال مشوار النادي الرياضي على أكمل وجه، حيث سيلتحق بقية اللاعبين وهم "غوستاف" و"ماتياس" و"باشكيم" بالفريق خلال اليومين القادمين بسبب ظروف الطيران.// انتهى//.21:49ت م0147