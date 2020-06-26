المنامة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسرأس رئيس اللجنة التنظيمية لكرة القدم بمجلس التعاون لدول الخليج العربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التنظيمية، الذي عقد بتقنية التواصل المرئي عن بعد.واتفق خلال الاجتماع على تكليف الأمانة للعامة للجنة التنظيمية بوضع تصور للمسابقات الممكن إقامتها خلال الفترة المقبلة، وتعميمها على الاتحادات الخليجية الأعضاء؛ لمعرفة إمكانية استضافتها هذه المسابقات.وقررت اللجنة التنظيمية تشكيل لجنة مالية تسويقية لفعاليات اللجنة وأنشطتها برئاسة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، وتضم في عضويتها محمد هزام الظاهري من الإمارات والشيخ حمد بن حمدان المعمري من سلطنة عمان.// انتهى //21:53ت م0148