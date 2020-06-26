بغداد 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسقتل 8 إرهابيين نتيجة ضربات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي في محافظة صلاح الدين.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم في بيان صحفي أن الضربات الجوية طالت أهدافا منتخبة من بينها اوكار تابعة لتنظيم داعش في سلسلة جبال "خانوكة".وأضافت أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب قامت بتفتيش ومداهمة هذه الأوكار وتبين لها أن الضربات أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين وتدمير 14 وكراً ونفقا.// انتهى //22:39ت م0153