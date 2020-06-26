كيب تاون 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب أفريقيا 6 آلاف و 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 118 ألفًا و 375 إصابة مؤكدة في البلاد.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أنه تم إجراء مليونا و 460 ألفًا و 12 اختبار للكشف عن فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المتعافين في البلاد إلى 59 الفا و 974 شخصًا .ولفت البيان النظر إلى ارتفاع عدد الوفيات من فيروس كورونا إلى 2292 شخصًا منذ ظهور هذا الوباء في جنوب أفريقيا.وكشف البيان أن جمهورية جنوب أفريقيا هي أكثر دول القارة الأفريقية من حيث عدد الإصابات .// انتهى //22:40ت م0154