واشنطن 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 37,667 إصابة مؤكدة و 2,516 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 2,414,870 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 124,325 حالة وفاة.// انتهى //22:44ت م0157