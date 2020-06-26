رفحاء 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسعاد عدد من المقاهي للعمل بشكل تدريجي وسط إقبال متوسط في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية مع الالتزام بالتدابير الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة التي صدرت من الجهات المختصة لها، ووضع الملصقات الأرضية للتباعد، ووجود مسافات بين الطاولات ووجود المعقمات، وغيرها من الإجراءات.ورصدت "واس" محدودية أعداد الموجودين داخل هذه المقاهي، ما أسهم في تركيز القائمين عليها على الطلبات الخارجية بشكل أكبر.// انتهى //22:48ت م0158