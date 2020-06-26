عرعر 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واستنظم جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة، دورة لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية لدى خريجي وخريجات الثانوية العامّة "عن بعد" عبر منصة البلاك بورد التعليميّة.وأوضح عميد السنة التحضرية والدراسات المساندة بالجامعة الدكتور فرحان خلف العنزي، أن الراغبين في الاستفادة من هذه الدورات يمكنهم التسجيل عبر الرابط https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2f2u.pw%2fm2Sa6&umid=03e7fe19-fe2d-437f-b5b8-3331499b8bc8&auth=fd1aeb87ae6cecdad4f7d0d85ae7d11947826f4e-7d70d780f9882d100004ce7bbe45557b107dc198 ، مبيناً أن التسجيل سيبدأ الأحد 7 / 11 / 1441هـ، لمدة أسبوع.ولفت العنزي النظر إلى أن البرنامج سيكون مجاناً، وسيقام لمدة (4) أسابيع دراسيّة بواقع (8) ساعات تدريسيّة أسبوعياً، مشيراً إلى أهداف البرنامج المتمثلة في تنمية مهارات المتدربين في عددٍ من المحاور باللغة الإنجليزية، على غرار "التحدث، الاستماع، القراءة، الكتابة"، ورفع مستوى الثقة لدي الطلبة وكسر حاجز الخوف في تعلم اللغة الإنجليزية.// انتهى //22:49ت م0159