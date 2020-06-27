عمّان 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسقدمت الحكومة اليابانية اليوم، دعما ماليا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأردن، بقيمة 298 ألف دولار أمريكي، بهدف لدعم استجابة الوكالة لوباء فيروس كورونا المستجد.وقالت الوكالة في بيان صحفي، إن الدعم يسهم في تمكينها من تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة التي تسببت بها جائحة كورونا في الأردن، بالإضافة إلى ضمان استمرارية توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للاجئين الفلسطينيين من خلال مراكز الأونروا الصحية الـ 25 المنتشرة في الأردن.// انتهى//00:16ت م0165