واشنطن 5 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضاً بأكثر من اثنين بالمئة عند إغلاق السوق اليوم، بعد أن ولايات أمريكية قيوداً على خلفية زيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 730.05 نقطة، أي ما يعادل 2.84 بالمئة، إلى 25015.55 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 74.71 نقطة، أو 2.42 بالمئة، إلى 3009.05 نقطة.كما انخفض المؤشر ناسداك 259.78 نقطة، أو 2.59 بالمئة، إلى 9757.22 نقطة.// انتهى //00:50ت م0167