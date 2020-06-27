أبيدحان 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأشادت جمعية أهل السنة والجماعة في الكوت ديفوار بالقرار الذي اتخذته حكومة المملكة بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة وذلك حرصًا على هذه الشعيرة بشكل آمن ، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات جائحة كورونا وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.وأضافت الجمعية في بيان لها اليوم، أن هذا القرار الذي يجمع بين مصلحتي إقامة شعيرة الحج والمحافظة على النفس البشرية في آن واحد، وهذا نابع عن حرص قيادة بلاد الحرمين الشريفين على أمن واستقرار هذه المشاعر التي جعلها الله مثابة للناس وأمنًا، لتبقى كما أراد الله لها واحة أمن وأمان وطمأنينة لقاصديها.// انتهى //00:51ت م0168