بريدة 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس‪ ‬فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم ، مناشطها الوقائية التوعوية ضمن حملة (خذوا حذركم) التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند بالتزامن مع رفع منع التجول.وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك في الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة ، كما تم توزيع أعداد من الكمامات تحمل عبارة(نعود بحذر)وشعار الهيئة.وتهدف الحملة لتوعية كافة شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية ، في الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع.من جهته أشاد المدير العام لفرع منطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة بالتوجيهات والتعليمات المتضمنة الأخذ بالاحترازات والإجراءات المبلغة من الجهات المختصة للحد من انتشار جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها.// انتهى //00:52ت م0169