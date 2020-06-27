الرياض 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستعانة بخدمات المدير الفني لبرنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم، الهولندي دامين هيرتوج؛ للإشراف فنيًا على المنتخب السعودي تحت 19 عامًا الذي يستعد لخوض نهائيات كأس آسيا 2020 المقرر إقامتها في أوزبكستان أكتوبر المقبل.ويمتلك الهولندي دامين هيرتوج خبرة عملية واسعة، حيث سبق له تدريب فريق إكسيلسيور ماسلويس الهولندي موسم 2010 - 2011، وفريق فينورد الهولندي تحت 19 عامًا موسمي 2011 - 2013، ثم مديرًا لأكاديمية فينورد لمواسم 2013 - 2016، قبل أن يعود مجددًا لتولي الإدارة الفنية لفريق درجة الشباب، كما عمل مديرًا فنيًا لنادي الجزيرة الإماراتي، أعقب ذلك عمله الحالي في برنامج الابتعاث لتطوير المواهب منذ يونيو 2019.وتولى "هيرتوج" الإدارة الفنية لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم الذي تشرف عليه وزارة الرياضة، الذي يهدف إلى تنمية المواهب الشابة، لبناء جيل قوي من اللاعبين قادر على تغذية المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والعالمية القادمة، حيث سبق للهولندي الإشراف على عدد من لاعبي المنتخب خلال مشاركتهم في البرنامج.وقدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على دعمه للمنتخبات الوطنية وتسهيل مهمة الاستعانة بالمدرب الهولندي، متطلعًا أن يسهم في تحقيق تطلعات الكرة السعودية التي شهدت مزيدًا من الإنجازات على مستوى المنتخبات خلال الفترة الماضية.من جهته أثنى المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنيّة الدكتور خالد بن مقرن بالشكر للمدرب الوطني بندرباصريح الذي انتهت فترة إشرافه الفنية على المنتخب، قاد خلالها "الأخضر" للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب.يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.// انتهى //00:56ت م0170