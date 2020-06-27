نواكشوط 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسوقعت موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بروما، اتفاقًا يقدم بموجبه الصندوق مبلغ 23,7 مليون دولار لتمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين.وأفاد وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني، عبد العزيز ولد الداهي، امس بنواكشوط أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 49 مليونا و700 ألف دولار، تشمل 23,7 مليون دولار مقدمة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، منها 18,960 مليون دولار كهبة، و4,740 مليون دولار عبارة عن قرض بدون فائدة.وأوضح أن بقية كلفة المشروع تتوزع على 12 مليون دولار معبئة من طرف الصندوق الأخضر للبيئة، و9 ملايين دولار من صندوق (أوبك) للتنمية، و5 ملايين دولار تمثل مساهمة الدولة الموريتانية.// انتهى //02:15ت م0172