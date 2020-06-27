أبيدجان 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأعلنت حكومة الكوت ديفوار عن استئناف الرحلات الجوية بدءا من الأربعاء المقبل، وذلك بعد نحو 3 أشهر على توقفها، بفعل الإجراءات الوقائية المتخذة ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد تأكيد وزير الصحة يوجين أكا أولي إن المسافرين القادمين إلى البلاد سيخضعون للفحص والمراقبة خلال إقامتهم، وذلك بفضل نظام يحدد الموقع الجغرافي.يذكر أن حالة الطوارئ والعزل لا تزال سارية في مدينة أبيدجان، التي تحوي نسبة 96% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد والتي تبلغ نحو 8 آلاف إصابة، بينها 58 حالة وفاة.وكانت البلاد قد خففت منذ شهر تدابيرها الاحترازية ضد فيروس كورونا، حيث ألغت حظر التجول، واستأنفت الدراسة، كما أعادت فتح المتاجر والمطاعم.// انتهى //02:15ت م0173