ابيدجان 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسلقي 5 أشخاص حتفهم، بينما فقد سادس، جرّاء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة بمدينة أبيدجان تسببت في حدوث فيضانات كبيرة.وأفادت مصادر محلية في الكوت ديفوار أن تلك الفيضانات تسبب كذلك في أضرار مادية كبيرة، لافتة إلى أن فرق البحث والإنقاذ في المدينة تواصل أعمالها لمساعدة عدد كبير من السكان بعد أن حاصرتهم مياه الفيضانات في منازلهم.يذكر أن 19 شخصًا لقوا حتفهم بالكوت ديفوار، فضلاً عن تضرر أكثر من 1000 منزل، بسبب فيضانات وانهيارات أرضية وقعت الأسبوع الماضي، جرّاء أمطار شديدة جنوب شرقي البلاد.//انتهى //02:16ت م0174