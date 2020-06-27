نواكشوط 05 ذو القعدة 1441هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الموريتانية، محمد محمود ولد اعلي محمود اليوم، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3907 إصابة مؤكدة.وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 1621 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 55 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1280 حالة.وابلغ عن تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليصبح عدد المتوفين 120 شخصًا، منذ ظهور الوباء بموريتانيا//انتهى //02:25ت م0175