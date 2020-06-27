أبوجا 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسدمر الجيش النيجيري ، معسكرين للعصابات المسلحة، وقتل عدد كبير من المسلحين اثر عملية عسكرية استهدفت عناصر العصابات المسلحة شمال غربي البلاد.وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية جون اينش في تصريحات له، أن العملية استهدفت العصابات المسلحة في محافظة زامفار شمال غرب البلاد، وأن هذه العملية أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة، والمركبات، والذخيرة التي تركها المسلحون خلفهم.جدير بالذكر أن محافظة زامفارا تشهد منذ نحو 4 سنوات صراعات عنيفة بين العرقية "الفلانية" التي تعمل بتربية الحيوانات، وبعض القبائل الأخرى المشتغلة بالزراعة.//انتهى //02:36ت م0176