واشنطن 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق استعداد ائتماني جديد بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرا يهدف إلى مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا وتعويض نقص في الميزانية وميزان المدفوعات.وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن البرنامج ”يساعد أيضا السلطات المصرية على الحفاظ على الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأربع الماضية ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي .//انتهى//ع.أ03:44ت م0177