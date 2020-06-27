سيئول 05ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26يونيو 2020 م واسارتفع مؤشر معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي بفضل السياسات الحكومية الهادفة للتغلب على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأظهرت البيانات التي أعلن عنها البنك المركزي الكوري الجنوبي أليوم الجمعة أن مؤشر معنويات المستهلك المركب في كوريا الجنوبية وصل إلى 81.8 نقطة في الشهر الجاري بزيادة 4.2 نقاط عن الشهر السابق.وقال مسؤول بالبنك الكوري الجنوبي المركزي إن تحسن مؤشر معنويات المستهلكين الكوريين في شهر يونيو يعود إلى خطوات الحكومة السياسية الفعالة لتقليل تداعيات كوفيد-19 وارتفاع أسعار الأسهم.// انتهى //03:55ت م0179