اقتصادي / مؤشر معنويات المستهلكين الكوريين يرتفع للشهر الثاني على التوالي مع تراجع مخاوف كورونا
السبت 1441/11/6 هـ الموافق 2020/06/27 م واس
سيئول 05ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26يونيو 2020 م واس
ارتفع مؤشر معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي بفضل السياسات الحكومية الهادفة للتغلب على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأظهرت البيانات التي أعلن عنها البنك المركزي الكوري الجنوبي أليوم الجمعة أن مؤشر معنويات المستهلك المركب في كوريا الجنوبية وصل إلى 81.8 نقطة في الشهر الجاري بزيادة 4.2 نقاط عن الشهر السابق.
وقال مسؤول بالبنك الكوري الجنوبي المركزي إن تحسن مؤشر معنويات المستهلكين الكوريين في شهر يونيو يعود إلى خطوات الحكومة السياسية الفعالة لتقليل تداعيات كوفيد-19 وارتفاع أسعار الأسهم.
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