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السبت 1441/11/6 هـ الموافق 2020/06/27 م واس
الرياض 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلاده.
أمير القصيم يتفقد مركز القيادة والتحكم لقطاع الصحة.
تركي بن طلال: المجتمع المترابط بقيمه الثرية يسير بثبات نحو مستقبل زاهر.
انتعاش القطاع الخاص في 2021.
ابن حميد: المساجد في الإسلام قلعة الإيمان وحصن الفضيلة
إمام المسجد النبوي: العافية أعظم النعم الدنيوية.
خطباء الجوامع: محدودية الحج تحفظ الركن العظيم وأرواح الناس.
مطالبات بتشريع أنظمة للتعويض والإعسار المدني والإثبات والأسرة.
«تعليمية الشورى» تناقش تجربة الاختبـار التحصيـلي عن بعد.
السند: القرار يدفع مفسدة انتقال عدوى «كورونا».
الخطيب: افتتاح 38 موقعاً سياحياً وتوفير 260 ألف فرصة وظيفية.
مجلس الأمن يبحث أزمة سد النهضة.. الاثنين.
سفير جيبوتي: قرار حكيم يجنب ضيوف الرحمن مخاطر الجائحة.
تسجيل 3938 إصابة جديدة وإجمالي التعافي 120471 حالة.
كورونا.. يهدد المخ.
مطالبة أوروبية بإنهاء «التدخلات الأجنبية» في ليبيا.
العراق يطالب تركيا وقف انتهاك سيادتها.
ليفني: ضم أجزاء من الضفة خطأ تاريخي.
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