الرياض 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلاده.أمير القصيم يتفقد مركز القيادة والتحكم لقطاع الصحة.تركي بن طلال: المجتمع المترابط بقيمه الثرية يسير بثبات نحو مستقبل زاهر.انتعاش القطاع الخاص في 2021.ابن حميد: المساجد في الإسلام قلعة الإيمان وحصن الفضيلةإمام المسجد النبوي: العافية أعظم النعم الدنيوية.خطباء الجوامع: محدودية الحج تحفظ الركن العظيم وأرواح الناس.مطالبات بتشريع أنظمة للتعويض والإعسار المدني والإثبات والأسرة.«تعليمية الشورى» تناقش تجربة الاختبـار التحصيـلي عن بعد.السند: القرار يدفع مفسدة انتقال عدوى «كورونا».الخطيب: افتتاح 38 موقعاً سياحياً وتوفير 260 ألف فرصة وظيفية.مجلس الأمن يبحث أزمة سد النهضة.. الاثنين.سفير جيبوتي: قرار حكيم يجنب ضيوف الرحمن مخاطر الجائحة.تسجيل 3938 إصابة جديدة وإجمالي التعافي 120471 حالة.كورونا.. يهدد المخ.مطالبة أوروبية بإنهاء «التدخلات الأجنبية» في ليبيا.العراق يطالب تركيا وقف انتهاك سيادتها.ليفني: ضم أجزاء من الضفة خطأ تاريخي.// يتبع //06:35ت م0004