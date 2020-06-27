طرابلس 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.وأوضح المركز في بيان نشره اليوم السبت ” أنه استلم الجمعة 476 .وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 461 عينة سالبة، و15 عينة موجبة منها 5 حالات جديدة، و10 حالات لمخالطين، مشيرًا إلى أنه من ضمن العينات السالبة تماثلت حالتين للشفاء.وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين ، ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، والتي تشمل حظر التجول، ومنع التجمعات، والحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.// انتهى //07:31ت م0009