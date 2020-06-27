عام / ليبيا تعلن: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1441/11/6 هـ الموافق 2020/06/27 م واس
طرابلس 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.
وأوضح المركز في بيان نشره اليوم السبت ” أنه استلم الجمعة 476 .
وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 461 عينة سالبة، و15 عينة موجبة منها 5 حالات جديدة، و10 حالات لمخالطين، مشيرًا إلى أنه من ضمن العينات السالبة تماثلت حالتين للشفاء.
وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين ، ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، والتي تشمل حظر التجول، ومنع التجمعات، والحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.
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