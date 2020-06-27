طرابلس 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، قرار المجلس الرئاسي، تمديد حظر التجول الجزئي لعشرة أيام جديدة ابتداء من اليوم السبت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد، كما قرر تواصل حظر التجول بشكل كامل في كل مدن المنطقة الجنوبية ومنع التنقل والتجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية والرياضية وإغلاق الأسواق الكبرى ويستثنى منها أسواق بيع المواد الغذائية.وأشارت الصحف إلى بيان مجلس النواب ، وإعرابه عن قلقه حول الوضع الوبائي لمرض كورونا (كوفيد – 19) في ليبيا، لافـــتا الانتباه إلى تزايد معدلات الإصابة مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية، كما عبر عن أسفه بسبب التهاون الكامل في الالتزام بالإجراءات التي أوصت بها اللجان الطبية المختصة، داعيا الجهات التنفيذية إلى الالتزام بواجباتها.وتطرقت الصحف الى بيان السفارة الأمريكية، معتبرة إن تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملياتها، شرطًا أساسيا للتوافق الليبي الذي بات حاجة ملحّة حول التوزيع العادل لثروة البلاد، مجددة تأكيدها على دعم الولايات المتحدة الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وسط حملة غير مسبوقة مدعومة من الخارج لتقويض قطاع الطاقة في ليبيا ومنع استئناف إنتاج النفط.وتناولت الصحف بيان وزارة الخارجية الأميركية ، وكشفها عن اجتماع جمع وفدا عن الحكومة الأمريكية بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق لاستئناف المناقشات حول تسريح “الميليشيات”، موضحة إن هذا اللقاء جاء في إطار استمرار تواصل الولايات المتحدة مع جميع الأطراف، مشيرة إلى أن الوفد الأمريكي سيعقد محادثة مماثلة مع ممثلي الجيش الوطني.وعرجت الصحف على إعراب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن قلقهما المتبادل لاستمرار الأعمال العدائية في ليبيا، وذلك خلال محادثات جمعتهما، عبر «فيديو كونفرانس» تناولت قضايا ثنائية ودولية وإقليمية ، وأكد بوتين «أننا سنعمل معا للوصول إلى وقف لإطلاق النار على أساس الواقع العسكري الحالي».// انتهى //07:33ت م0010