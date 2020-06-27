القاهرة 06 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي .وركزت في الإطار ذاته، على تأكيد الرئيس السيسي، أن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية.وتحدثت صحف السبت عن تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية 1625 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 87 حالة جديدة، وخروج 399 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة.وسلطت الضوء على دعوة فرنسا وألمانيا وإيطاليا الأطراف الليبية إلى وقف القتال على الفور دون أي شروط وإنهاء جميع أشكال التدخل الخارجي والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن.وأشارت إلى تأكيد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تسعى للسيطرة على ثروات بلاده لمعالجة أزماتها الاقتصادية الخانقة في تحدي لإرادة الليبيين والسيادة الوطنية ودول الإقليم والمجتمع الدولي.وعرجت على الوضع في الأراضي العراقية، مبرزة الانتهاكات التركية المتكررة للأجواء العراقية واعتبارها مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية وأدت إلى قتل العديد من المدنيين العزل .وتناقلت تحذير منظمة الصحة العالمية من أن العديد من الدول الأوروبية تواجه ارتفاعا خطيرا في الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية لازالت تعيش في ذروة تفشي الوباء .ونشرت صحف القاهرة تحذير صندوق النقد الدولي من أن أسواق الأسهم وسائل الأصول عالية المخاطر قد تشهد إنهيارا ثانيا إذا اتسع نطاق تفشي فيروس كورونا وأعيد فرض الإغلاقات الشاملة أو تجددت توترات التجارة.// انتهى //08:42ت م0012