السيح 06 ذو القعدة 1441هـ الموافق 27 يونيو 2020م واسينطلق بمدينة السيح غداً ، الملتقى الإثرائي الصيفي الثاني للطالبات الموهوبات "عن بعد" الذي تنظمه إدارة تعليم الخرج ويستمر أسبوع .ويهدف الملتقى إلى تنمية قدرات الطالبات الموهوبات العلمية والإبداعية من خلال برامج إثرائية في المجالات البيئية والتقنية والعلمية وفق إستراتيجيات رعاية الموهوبات.ويشتمل برنامج الملتقى على عقد ورش عمل متعددة "عن بعد" تتناول تطوير الأفكار الإبداعية للطالبات الموهوبات في مختلف المراحل التعليمية.// انتهى //09:39ت م0014