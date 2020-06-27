بيروت 6 ذو القعدة شوال 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتجدد الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية التي شهدت قطعا للطرقات ومواجهات مع القوى الأمنية على خلفية تدهور الأوضاع الإقتصادية والمالية على نحو غير مسبوق والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة مما ينذر بتصعيد خطير في الشارع.وأخبرت عن شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أمس غارات جويّة على مواقع في قطاع غزة أسفرت عن وقوع أضرار مادية جسيمة، لكن من دون وقوع إصابات.وتطرقت صحف السبت إلى بدء القوات العراقية أمس التحقيق مع مقاتلين ينتمون لفصيل كتائب حزب الله العراقي الموالي لايران اعتقلتهم على خلفية الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأميركية في البلاد.وأشارت إلى تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماعهما الإفتراضي أمس تأييدهما ضرورة محاربة الإرهاب في سوريا بلا هوادة.ولفتت الانتباه إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميو أمس فرض الولايات المتحدة إجراءات تقييدية جديدة تستهدف عدد من المسؤولين الصينيين على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ .وتحدثت عن إعلان منظمة الصحة العالمية أمس أن مبادرة دولية لتسريع تطوير وانتاج فحوص كوفيد ـ 19 ولقاحاته وعلاجاته ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام المقبل .// انتهى //10:01ت م0015