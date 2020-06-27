إسلام آباد 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم توقع السلطات الباكستانية وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى الذروة خلال شهر يوليو المقبل.وتابعت الإجراءات التي تطبقها السلطات الباكستانية للسيطرة على فيروس كورونا بما فيها تطبيق الإغلاق الذكي في مئات الأحياء والمناطق بالمدن الرئيسية.واهتمت بتصريح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي نفى صحة الأنباء والتقارير التي أشارت إلى حدوث خلافات في صفوف الحزب الحاكم.وتطرقت إلى أزمة الطيارين في باكستان حيث تم فصل العشرات وإخضاعهم للتحقيق للاشتباه في شهاداتهم، وذلك في ضوء التقرير الأولي عن تحطم طائرة الركاب في كراتشي الشهر الماضي.اقتصادياً أشارت إلى إعلان الحكومة الباكستانية عن رفع أسعار المشتقات النفطية في البلاد بما في ذلك البنزين مجدداً بعد خفضها خلال الأسابيع الماضية.كما تابعت في الشأن الإقليمي سير عملية السلام الأفغانية، وتوقع بدء محادثات السلام بين الطرفين المتحاربين في أفغانستان فور انتهائهما من حل خلافاتهما الرئيسية بشأن الإفراج عن أخطر سجناء حركة طالبان.وعرجت إلى تعرض معظم دول جنوب آسيا لغزو الجراد الصحراوي للمحاصيل الزراعية.وتطرقت إلى مقتل أكثر من مئة شخص في الهند بصواعق رعدية ضربت مناطق في إقليم بيهار.وأشارت إلى اتهامات الهند للصين بإثارة التوتر الحدودي من خلال حشد أعداد كبيرة من قواتها العسكرية في المنطقة التنازع عليها في جبال الهملايا.// انتهى //10:23ت م0017